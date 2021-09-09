За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, землетрус на Закарпатті стався 8 вересня, о 16:32.

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На Закарпатті стався землетрус

Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували землетрус поблизу села Брестів Мукачівського району. Магнітуду підземного поштовху оцінили у 2,5 бала.

На щастя, негативних наслідків вдалося уникнути. Жодних звернень від місцевих жителів до співробітників ДСНС не надходило.

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