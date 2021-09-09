За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, землетрус на Закарпатті стався 8 вересня, о 16:32.
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На Закарпатті стався землетрус
Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували землетрус поблизу села Брестів Мукачівського району. Магнітуду підземного поштовху оцінили у 2,5 бала.
На щастя, негативних наслідків вдалося уникнути. Жодних звернень від місцевих жителів до співробітників ДСНС не надходило.
Попередні землетруси в Україні
- Раніші у Закарпатській області трясло 3 січня 2021 року. Магнітуда підземних поштовхів тоді становила 1,58 бала. Руйнувань через землетрус не було.
- Вже через тиждень, 10 січня, підземні поштовхи відбулися на Львівщині. Негативних наслідків теж вдалося уникнути.
- Ще один землетрус стався у Карпатах 4 червня. Його магнітуда становила 2 бали. Осередок поштовхів зафіксували у селі Манява, що на Прикарпатті.