За інформацією сейсмологічного агентства Мексики, на південний схід від міста Акапулько стався землетрус магнітудою 7 балів.

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Потужний землетрус у Мексиці

Глибина підземних поштовхів досягала 12,6 кілометра, що посилило ефект трясіння. Землетрус відчували навіть у Мехіко, розташованому на відстані понад 370 кілометрів.

На фото та відео, опублікованих у мережі помітні потріскані й пошкоджені будівлі, повалені ліхтарні стовпи й вулиці, посипані битим склом.

Приблизно 1,6 мільйона користувачів залишилися без світла в Мехіко та кількох інших штатах.



У Мексиці стався землетрус / Фото Firstpost

Є жертва стихії

У Мехіко лінії електропередач і будівлі розгойдувалися протягом декількох секунд. Тому місцеві жителі вибігали на вулицю в пошуках безпечного місця.

Губернатор штату розповів, що жертв уникнути не вдалося. Одна людина загинула внаслідок падіння на неї стовпа.



Люди у паніці вибігали на вулицю / Фото ABS-CBN News

У Мексиці зафіксували потужний землетрус: дивіться відео

У будинку трясе під час землетрусу: дивіться відео

Наслідки землетрусу в Акапулько: дивіться відео

Поблизу Акапулько стався землетрус: дивіться карту

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