За інформацією Китайського центру землетрусів, поштовхи зафіксували 4 вересня, о 9:54 за пекінським часом.

Читайте також Справжнє диво: на Гаїті живими знайшли 24 людей, які зникли після землетрусу

Землетрус у Китаї

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів та перебував у таких координатах: 37,87 градуса північної широти та 77,96 градуса східної довготи. Ще до початку землетрусу у префектурах Кашгар та Хотан, що у провінції Сіньцзян, відбулися кілька незначних поштовхів.

Відповідно до повідомлень місцевої влади, жертв та матеріальних збитків внаслідок землетрусу вдалося уникнути.

Однак на місце панування стихії скерували 37 автівок та 141 рятувальника.

Попередні землетруси у світ: що відомо

Вранці 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. Стихія призвела до смерті приблизно 2 тисяч людей, ще 10 тисяч – постраждали. Крім того, 30 тисяч сімей залишилися без даху над головою.

11 серпня стихія зачепила Філіппіни – там зафіксували землетрус магнітудою 6,9 – 7,1 бала.

Біля узбережжя Аляски 29 липня у США також сильно потрясло. Підземні поштовхи у 8,2 бала стали найсильнішими у Північній Америці з 1964 року.

Землетрус зафіксували у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі: карта