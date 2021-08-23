Вцілілих знайшли поблизу гори Пік-Макайя. Відомо, що серед врятованих – 4 дітей.
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Деталей рятувальної операції наразі не розкривають. Водночас, за даними ЗМІ, усі врятованих вже доставили на вертольотах в найближчу комуну.
Землетрус забрав життя 2 тисяч людей
- Жертвами землетрусу, який сколихнув Гаїті 14 серпня, стали близько 2 тисяч людей. Окрім того, відомо, що внаслідок трагедії постраждали 10 тисяч людей.
- Також землетрус залишив без даху над головою приблизно 30 тисяч сімей: катастрофа зруйнувала 7 тисяч будинків та пошкодила ще 5 тисяч осель.
- Зниклими безвісти наразі вважають тисячі людей. Водночас шанси знайти вцілілих ще є. Рятувальна операція триває.
- За даними фахівців, землетрус мав вкрай негативний вплив на і без того складну економічну ситуацію у країні.
- Зокрема, представник організації "Врятуйте дітей" Карл-Анрі Петі-Фрер повідомив, що багато дітей, які залишилися без даху над головою, вже голодують.
Трагедія на Гаїті: головне
- Вранці 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
- Фахівці відразу попередили людей про загрозу цунамі. Прогнозували, що висота хвиль може сягати 3 метрів.
- Спершу повідомляли про кілька десятків загиблих. Водночас згодом кількість жертв почала стрімко зростати.