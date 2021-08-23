Зниклих рятувальникам доводиться шукати в зруйнованих будинках і горах сміття, які принесла вола. Через негоду заблоковані дороги у сільській місцевості, також пошкодило вишки для мобільного зв'язку.

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Багато людей не можуть впевнитись, що з їхніми близькими все гаразд. Працівникам екстреної служби доводиться обходити усі будинки. Імена загиблих в окрузі Хамфріс розмістили на дошці на окружному центрі швидкої допомоги, а також у соцмережах.

Враховуючи кількість загиблих, на цьому етапі ми побачимо радше роботи з відновлення, а не рятувальні операції,

– сказав глава департаменту з надзвичайних ситуацій штату Теннессі Патрік Шихан.

Шокував той факт, що серед жертв стихії – немовлята-близнюки, яких просто змило з рук батька. Також загинула місцева зірка кантрі Лоретта Лінн.

Зверніть увагу! Лише за добу в окрузі Хамфріс випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник рекордний для Теннессі.

Злива перетворила струмки на нищівні потоки

Я думала, що я пережила шок від усього цього. Я просто шокована через свого друга. Мій будинок – це ніщо, коли мого друга немає,

– сказала місцева жителька Ширлі Фостер.

Злива швидко перетворила струмки, що пролягали позаду дворів та через центр міста Вейверлі у бурхливі потоки. У місцевому магазині співробітники стояли на прилавках, коли вода зі струмка, який тече за 400 метрів від будівлі, увірвалась всередину. Людям пощастило – через стелю вони пробрались на горище.

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На сторінці шерифа округу Хамфріс у соцмережах – багато повідомлень від людей, які розшукують своїх близьких.

Важливо! Останні наукові дослідження довели, що такі потужні дощі стають все частішими через техногенні зміни клімату.

Дивіться фото руйнівної повені / Фото AP:

Дивіться відео зі штату Теннессі / Фото АР: