Співробітники російського МНС пояснили, що вихори з'явилися через суху траву й дуже спекотну, але вітряну погоду.
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Зауважимо, що у Башкирії горять 11 ділянок лісу. Загальна площа пожеж за добу зросла більш ніж на 100 гектарів. Саме на місці пожеж і утворився вогняний смерч. Ролик з'явився в соціальних мережах.
На оприлюднений кадрах видно, як стовп густого пилу закручується в воронку і піднімається високо в небо. Очевидець встиг зняти це явище, проїжджаючи на автомобілі.
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У південних районах Башкирії пожежі не вщухають вже кілька тижнів. Загалом на території лісового фонду Башкирії з 15 квітня по 20 серпня 2021 року зареєстрували 352 лісових пожеж, з яких:
- 118 виникли в результаті необережного поводження населення з вогнем,
- 183 – від природних факторів (гроза, переломлення сонячних променів через скло),
- 49 – вогонь перейшов з земель інших категорій,
- 2 пожежі виникли від техногенного об'єкта.
У республіці зберігається 4 – 5 клас пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків, 20 – 27 серпня 2021 року температура повітря у регіоні підвищиться аж до +40 градусів.