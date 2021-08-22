Швидкість вітру урагану складала 55,8 метра на секунду. Фахівці кваліфікували його, як ураган 3-ї категорії.
Важливо Мексика потерпає від урагану Грейс третьої категорії: вражаюче відео стихії
Як повідомляє влада, стихія дійшла до узбережжя недалеко від курорту Теколутла в штаті Веракрус в Мексиці. Внаслідок цього загинули одразу 8 осіб.
Що відомо про жертв
Смерті людей були спричинені наслідками урагану, так:
- 6 загиблих були членами однієї родини;
- ще одна дівчина померла внаслідок зсуву, який обрушився на її будинок;
- дорослий чоловік загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.
Наслідки урагану вражають
Стихія принесла із собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль. Крім того, Грейс вибив вікна, повалив дерева, мережеві кабелі й телеграфні стовпи, залишивши завали навколо Теколутли.
Також відомо, що Міжнародний аеропорт Мехіко скасував деякі рейси через ураган. А Національна енергетична компанія Comision Federal de Electricidad (CFE) повідомила, що 565 000 споживачів електроенергії постраждали від відключень.
Як Мексика оговтується після урагану / Фото AFP