Швидкість вітру урагану складала 55,8 метра на секунду. Фахівці кваліфікували його, як ураган 3-ї категорії.

Важливо Мексика потерпає від урагану Грейс третьої категорії: вражаюче відео стихії

Як повідомляє влада, стихія дійшла до узбережжя недалеко від курорту Теколутла в штаті Веракрус в Мексиці. Внаслідок цього загинули одразу 8 осіб.

Що відомо про жертв

Смерті людей були спричинені наслідками урагану, так:

6 загиблих були членами однієї родини;

ще одна дівчина померла внаслідок зсуву, який обрушився на її будинок;

дорослий чоловік загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.

Наслідки урагану вражають

Стихія принесла із собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль. Крім того, Грейс вибив вікна, повалив дерева, мережеві кабелі й телеграфні стовпи, залишивши завали навколо Теколутли.

Також відомо, що Міжнародний аеропорт Мехіко скасував деякі рейси через ураган. А Національна енергетична компанія Comision Federal de Electricidad (CFE) повідомила, що 565 000 споживачів електроенергії постраждали від відключень.

Як Мексика оговтується після урагану / Фото AFP