Як розповіли у Національному центрі зі стеження за ураганами США, ураган рухається в західному напрямі зі швидкістю приблизно 4 метри на секунду.
Важливо Руйнівна стихія на Гаїті почала об'єднувати країни навколо
Грейс обрушився на Мексику
За останніми даними, наразі Грейс перебуває в лічених кілометрах від міста Поса-Ріка-де-Ідальго в однойменному муніципалітеті. Його швидкість вітру збільшилася до 54 метрів на секунду.
Ураган такої сили може підняти рівень води на більш ніж 2 метри в зоні свого поширення. У повідомленні наголошується, що біля узбережжя можуть виникнути сильні хвилі. Тож людей попередили про небезпеку і закликали не гуляти узбережжям.
Мексика потерпає від урагану Грейс: дивіться відео AccuWeather
Шкала ураганів / Фото Wikipedia
Де ще гостював Грейс
Раніше ураган завітав у штат Кінтана-Роо на півострові Юкатан, що перебуває у Центральній Америці й відокремлює Мексиканську затоку від Карибського моря. Тоді сила вітру урагану складала приблизно 33 – 43 метрів на секунду.
Тоді атмосферне явище завдало незначних збитків, але, на щастя, не привело до загибелі людей. Наразі влада відновила подачу енергопостачання більш ніж для 60% користувачів, які залишилися без електрики через стихію.