Как рассказали в Национальном центре по слежению за ураганами США, ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 метра в секунду.
Важно Разрушительная стихия на Гаити начала объединять страны вокруг
Грейс обрушился на Мексику
По последним данным, сейчас Грейс находится в считанных километрах от города Поса-Рика-де-Идальго в одноименном муниципалитете. Его скорость ветра увеличилась до 54 метров в секунду.
Ураган такой силы может поднять уровень воды на более чем 2 метра в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что возле побережья могут возникнуть сильные волны. Поэтому людей предупредили об опасности и призвали не гулять по побережью.
Мексика страдает от урагана Грейс: смотрите видео AccuWeather
Шкала ураганов / Фото Wikipedia
Где еще гостил Грейс
Ранее ураган посетил штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан, которій находится в Центральной Америке и отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. Тогда сила ветра урагана составляла примерно 33 – 43 метров в секунду.
Тогда атмосферное явление нанесло незначительный ущерб, но, к счастью, не привело к гибели людей. Сейчас власть возобновила подачу энергоснабжения более чем для 60% пользователей, которые остались без электричества из-за стихии.