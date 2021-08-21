Как рассказали в Национальном центре по слежению за ураганами США, ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 метра в секунду.

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Грейс обрушился на Мексику

По последним данным, сейчас Грейс находится в считанных километрах от города Поса-Рика-де-Идальго в одноименном муниципалитете. Его скорость ветра увеличилась до 54 метров в секунду.

Ураган такой силы может поднять уровень воды на более чем 2 метра в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что возле побережья могут возникнуть сильные волны. Поэтому людей предупредили об опасности и призвали не гулять по побережью.

Мексика страдает от урагана Грейс: смотрите видео AccuWeather

Шкала ураганів
Шкала ураганов / Фото Wikipedia

Где еще гостил Грейс

Ранее ураган посетил штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан, которій находится в Центральной Америке и отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. Тогда сила ветра урагана составляла примерно 33 – 43 метров в секунду.

Тогда атмосферное явление нанесло незначительный ущерб, но, к счастью, не привело к гибели людей. Сейчас власть возобновила подачу энергоснабжения более чем для 60% пользователей, которые остались без электричества из-за стихии.