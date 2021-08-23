Уцелевших нашли возле горы Пик-Макайя. Известно, что среди спасенных – 4 детей.

Заметьте Сокрушительное наводнение накрыло США: погибли более двух десятков человек, – фото удара стихии

Деталей спасательной операции пока не раскрывают. В то же время, по данным СМИ, всех спасенных уже доставили на вертолетах в ближайшую коммуну.

Землетрясение унесло жизни 2 тысяч человек

Жертвами землетрясения, которое всколыхнуло Гаити 14 августа, стали около 2 тысяч человек. Кроме того, известно, что в результате трагедии пострадали 10 тысяч человек.

Также землетрясение оставило без крова около 30 тысяч семей: катастрофа разрушила 7 тысяч домов и повредила еще 5 тысяч домов.

Пропавшими без вести пока считают тысячи человек. В то же время шансы найти уцелевших еще есть. Спасательная операция продолжается.

По данным специалистов, землетрясение имело крайне негативное влияние на и без того сложную экономическую ситуацию в стране.

В частности, представитель организации "Спасите детей" Карл-Анри Пети-Фрер сообщил, что многие дети, которые остались без крыши над головой, уже голодают.

Трагедия на Гаити: главное