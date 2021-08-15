В то же время в Службе гражданской защиты Гаити сообщают о более 1 800 пострадавших. Они получили ранения различной степени тяжести, многих из госпитализировали.
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Землетрясение унесло более 300 жизней
Землетрясение, которое всколыхнуло страну, унесло жизни по меньшей мере 304 человек.
- В департаменте Суд – 160;
- В департаменте Гранд – Анс-100;
- В департаменте Ниппо – 42;
- В департаменте Норд-Вест – 2.
В Службе гражданской защиты Гаити называют цифру "частичной оценкой".
Землетрясение на Гаити: что известно
- Мощное землетрясение произошло на глубине 10 километров около 8 утра 14 августа.
- Эксперты, проанализировав ситуацию, предупреждают об угрозе возникновения цунами.
- По их данным на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.
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