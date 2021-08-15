В то же время в Службе гражданской защиты Гаити сообщают о более 1 800 пострадавших. Они получили ранения различной степени тяжести, многих из госпитализировали.

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Землетрясение унесло более 300 жизней

Землетрясение, которое всколыхнуло страну, унесло жизни по меньшей мере 304 человек.

В департаменте Суд – 160;

В департаменте Гранд – Анс-100;

В департаменте Ниппо – 42;

В департаменте Норд-Вест – 2.

В Службе гражданской защиты Гаити называют цифру "частичной оценкой".

Обратите внимание! Вечером 14 августа информировали о 29 погибших от подземных толчков. За ночь количество умерших возросло более чем в 10 раз – до 304.

Землетрясение на Гаити: что известно

Мощное землетрясение произошло на глубине 10 километров около 8 утра 14 августа.

Эксперты, проанализировав ситуацию, предупреждают об угрозе возникновения цунами.

По их данным на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

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