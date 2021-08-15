Водночас у Службі цивільного захисту Гаїті повідомляють про понад 1 800 постраждалих. Вони зазнали поранень різного ступеня важкості, багатьох із них госпіталізували.

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Землетрус забрав понад 300 життів

Землетрус, який сколихнув країну, забрав життя щонайменше 304 людей.

У департаменті Суд – 160;

У департаменті Гранд-Анс – 100;

У департаменті Ніппо – 42;

У департаменті Норд-Вест – 2.

У Службі цивільного захисту Гаїті називають цифру "частковою оцінкою".

Зверніть увагу! Ввечері 14 серпня інформували про 29 загиблих від підземних поштовхів. За ніч кількість померли зросла у понад 10 разів – до 304.

Землетрус на Гаїті: що відомо

Потужний землетрус стався на глибині 10 кілометрів близько 8 ранку 14 серпня.

Експерти, проаналізувавши ситуацію, попереджають про загрозу виникнення цунамі.

За їхніми даними на деяких ділянках узбережжя висота хвиль може сягати 3 метрів.

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