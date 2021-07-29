Американський штат потрусило пізно ввечері 28 липня. Епіцентр найпотужнішого землетрусу розташований за 91 кілометр на південний схід від міста Перривіль.

Раніше Грузію знову потрусило: де зафіксували поштовхи

На узбережжі лунає попереджувальна сирена

Після коливання магнітудою 8,2, було кілька афтершоків – 6,2 та 5,6. У штаті оголосили про загрозу цунамі. На узбережжі лунає сирена, яка попереджає про небезпеку.

Фахівці кажуть, землетрус залягав на глибині понад 46 кілометрів, тому можливий руйнівний потенціал цунамі не буде таким потужним. Чим ближче пштовхи до морського дна, тим більше слід остерігатись.

Важливо! Поштовхи відчули місцеві мешканці на великій частині Аляски, проте значних руйнувань немає.

На яких територіях оголосили попередження про цунамі?

Попередження – для півострова Аляска, Алеутських островів, а також навіть віддалених Гуаму та Гаваїв.

Дивіться відео з Аляски:

На Алясці – загроза цунамі / Зображення з сайту Volcano Discovery

У Таджикистані у липні стався потужний землетрус

Зазначимо, що у липні сильно потрусило і Таджикистан. Сила підземних поштовхів складала близько 5 – 6 балів. Жертвами землетрусу стали 5 осіб, ще кілька людей травмувались.