Водночас майже 10 тисяч людей отримали поранення. А також – забої та травми різного ступеню тяжкості.

До теми Чорний день для Гаїті: кількість жертв землетрусу зросла до майже 1300 людей

Чому кількість жертв збільшилась

Такий стрибок кількості жертв пов'язаний з тим, що нарешті вдалось відновити пошуково-рятувальні роботи. Це сталось після того, як тропічна буря Грейс трохи стихла.

Люди після землетрусу потребують продовольство, притулок та медичну допомогу, яких наразі не вистачає. За інформацією влади, постраждали 9 900 осіб.

Відзначимо! Як повідомили у Національному центрі ураганів США, шторм скине на Гаїті до 10 сантиметрів опадів. Це, найімовірніше, призведе до низки зсувів та повеней.

Нові деталі наслідків землетрусу

На Гаїті зруйновано вщент понад 7 тисяч будинків та пошкоджено ще 5 тисяч осель. В результаті цього приблизно 30 тисяч сімей залишилися без даху над головою. Тисячі людей наразі вважають зниклими безвісти.

На Гаїті тривають пошуково-рятувальні роботи / Фото Associated Press

Діти почали голодувати

Прокоментував ситуацію представник організації "Врятуйте дітей" Карл-Анрі Петі-Фрер. Він наголосив, що багато дітей через землетрус осиротіли, а деякі навіть почали голодувати, адже залишились без дому і їжі.

Найбільше потрібна їжа, чиста вода та кров. Це нам дуже швидко потрібне,

– відзначив він.

Експерти говорять, що сильний землетрус призведе до тривалої бідності в постраждалому регіоні. Адже стихія завдала значних збитків, зокрема смертельний удар по економіці Гаїті.

Що відомо про землетрус на Гаїті: коротко