Водночас майже 10 тисяч людей отримали поранення. А також – забої та травми різного ступеню тяжкості.
До теми Чорний день для Гаїті: кількість жертв землетрусу зросла до майже 1300 людей
Чому кількість жертв збільшилась
Такий стрибок кількості жертв пов'язаний з тим, що нарешті вдалось відновити пошуково-рятувальні роботи. Це сталось після того, як тропічна буря Грейс трохи стихла.
Люди після землетрусу потребують продовольство, притулок та медичну допомогу, яких наразі не вистачає. За інформацією влади, постраждали 9 900 осіб.
Нові деталі наслідків землетрусу
На Гаїті зруйновано вщент понад 7 тисяч будинків та пошкоджено ще 5 тисяч осель. В результаті цього приблизно 30 тисяч сімей залишилися без даху над головою. Тисячі людей наразі вважають зниклими безвісти.
На Гаїті тривають пошуково-рятувальні роботи / Фото Associated Press
Діти почали голодувати
Прокоментував ситуацію представник організації "Врятуйте дітей" Карл-Анрі Петі-Фрер. Він наголосив, що багато дітей через землетрус осиротіли, а деякі навіть почали голодувати, адже залишились без дому і їжі.
Найбільше потрібна їжа, чиста вода та кров. Це нам дуже швидко потрібне,
– відзначив він.
Експерти говорять, що сильний землетрус призведе до тривалої бідності в постраждалому регіоні. Адже стихія завдала значних збитків, зокрема смертельний удар по економіці Гаїті.
Що відомо про землетрус на Гаїті: коротко
- Гаїті сколихнув потужний землетрус 14 серпня. Його магнітуда сягнула 7,2.
- Влада одразу почала готуватись до найгіршого, а Геологічна служба США (USGS) оголосила "червоне попередження" про смертельні випадки.
- Експерти проаналізували ситуацію та попередили про загрозу виникнення цунамі.
- Кількість жертв почала стрімко зростати. Масштаб матеріальних збитків наразі не оцінили.
- Станом на 16 серпня кількість постраждалих становила майже 1 300 людей.