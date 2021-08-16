Найбільшу кількість загиблих виявили на Півдні країни. Кількість постраждалих також зросла – наразі повідомляють, що травмувалися понад 5 700 людей.
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Землетрус зруйнував понад 13 тисяч будівель. Лікарні переповнені. Евакуація постраждалих триває.
Землетрус на Гаїті: головне
- На Гаїті 14 серпня стався землетрус магнітудою 7,2. Сильні поштовхи відчули у Домініканській Республіці, а також на території Ямайки та Куби.
- Фахівці відразу повідомили про загрозу виникнення цунамі на узбережжі. Заявляли, що висота хвиль може сягати 3 метрів.
- Масштаб матеріальних збитків, які завдала катастрофа, ще не оцінили. Водночас експерти вже прогнозують, що землетрус спричинить у країні нову економічну кризу.
- Місцева влада оголосила на території Гаїті надзвичайний стан.
- Прем'єр Гаїті Аріель Генрі повідомив: "я висловлюю свої співчуття рідним жертв цього сильного землетрусу, який спричинив загибель та матеріальну шкоду в різних провінціях".