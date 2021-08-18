В то же время почти 10 тысяч человек получили ранения. А также – ушибы и травмы различной степени тяжести.
К теме Черный день для Гаити: число жертв землетрясения возросло до почти 1 300 человек
Почему число жертв увеличилось
Такой скачок количества жертв связан с тем, что наконец удалось возобновить поисково-спасательные работы. Это произошло после того, как тропическая буря Грейс немного стихла.
Люди после землетрясения нуждаются в продовольствии, убежище и медицинской помощи, которых пока не хватает. По информации властей, пострадали 9 900 человек.
Новые детали последствий землетрясения
На Гаити разрушено до основания более 7 тысяч домов и повреждено еще 5 тысяч домов. В результате этого примерно 30 тысяч семей остались без крова. Тысячи людей сейчас считаются пропавшими без вести.
На Гаити продолжаются поисково-спасательные работы / Фото Associated Press
Дети начали голодать
Прокомментировал ситуацию представитель организации "Спасите детей" Карл-Анри Пети-Фрер. Он отметил, что многие дети из-за землетрясения осиротели, а некоторые даже начали голодать, ведь остались без дома и еды.
Больше всего нужна еда, чистая вода и кровь. Это нам очень быстро нужно,
– отметил он.
Эксперты говорят, что сильное землетрясение приведет к длительной бедности в пострадавшем регионе. Ведь стихия нанесла значительный ущерб, в частности смертельный удар по экономике Гаити.
Что известно о землетрясении на Гаити: кратко
- Гаити всколыхнуло мощное землетрясение 14 августа. Его магнитуда достигла 7,2.
- Власти сразу начали готовиться к худшему, а Геологическая служба США (USGS) объявила "красное предупреждение" о смертельных случаях.
- Эксперты проанализировали ситуацию и предупредили об угрозе возникновения цунами.
- Число жертв начало стремительно расти. Масштаб материального ущерба пока не оценили.
- По состоянию на 16 августа количество пострадавших составило почти 1 300 человек.