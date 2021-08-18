В то же время почти 10 тысяч человек получили ранения. А также – ушибы и травмы различной степени тяжести.

К теме Черный день для Гаити: число жертв землетрясения возросло до почти 1 300 человек

Почему число жертв увеличилось

Такой скачок количества жертв связан с тем, что наконец удалось возобновить поисково-спасательные работы. Это произошло после того, как тропическая буря Грейс немного стихла.

Люди после землетрясения нуждаются в продовольствии, убежище и медицинской помощи, которых пока не хватает. По информации властей, пострадали 9 900 человек.

Отметим! Как сообщили в Национальном центре ураганов США, шторм сбросит на Гаити до 10 сантиметров осадков. Это, скорее всего, приведет к ряду оползней и наводнений.

Новые детали последствий землетрясения

На Гаити разрушено до основания более 7 тысяч домов и повреждено еще 5 тысяч домов. В результате этого примерно 30 тысяч семей остались без крова. Тысячи людей сейчас считаются пропавшими без вести.

На Гаити продолжаются поисково-спасательные работы / Фото Associated Press

Дети начали голодать

Прокомментировал ситуацию представитель организации "Спасите детей" Карл-Анри Пети-Фрер. Он отметил, что многие дети из-за землетрясения осиротели, а некоторые даже начали голодать, ведь остались без дома и еды.

Больше всего нужна еда, чистая вода и кровь. Это нам очень быстро нужно,

– отметил он.

Эксперты говорят, что сильное землетрясение приведет к длительной бедности в пострадавшем регионе. Ведь стихия нанесла значительный ущерб, в частности смертельный удар по экономике Гаити.

Что известно о землетрясении на Гаити: кратко