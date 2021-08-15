Землетрясение разрушило более 1000 зданий. Среди них – жилые дома, школы, церкви и магазины.

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Масштаб материальных убытков, которые нанесла катастрофа, еще не оценили.

Землетрясение на Гаити: главное

  • Землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло Гаити утром 14 августа. Специалисты сразу предупредили о риске возникновения цунами. Людей призвали воздержаться от походов на побережье.
  • Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
  • Толчки были настолько сильными, что их ощутили даже на Ямайке и Кубе.
  • В стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится месяц.
  • Премьер Гаити Ариэль Генри заявил: "я выражаю свои соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, которое повлекло гибель и материальный ущерб в различных провинциях".
  • Хотя размеры материальных потерь из-за землетрясения еще не оценили, специалисты уже прогнозируют, что это приведет к новому кризису в стране.
  • В частности, некоторые семьи жили в уязвимых к толчкам зданиях. Многие из них просто рассыпались от толчков.