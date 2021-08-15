Землетрус зруйнував понад 1000 будівель. Серед них – житлові будинки, школи, церкви та крамниці.

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Масштаб матеріальних збитків, які завдала катастрофа, ще не оцінили.

Землетрус на Гаїті: головне

  • Землетрус магнітудою 7,2 сколихнув Гаїті вранці 14 серпня. Фахівці відразу попередили про ризик виникнення цунамі. Людей закликали утриматися від походів на узбережжя.
  • Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 10 кілометрів.
  • Поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть на Ямайці та Кубі.
  • У країні оголосили надзвичайний стан, який триватиме місяць.
  • Прем'єр Гаїті Аріель Генрі заявив: "я висловлюю свої співчуття рідним жертв цього сильного землетрусу, який спричинив загибель та матеріальну шкоду в різних провінціях".
  • Хоча розміри матеріальних втрат через землетрус ще не оцінили, фахівці вже прогнозують, що це спричинить нову кризу у країні.
  • Зокрема, деякі сім'ї мешкали у вразливих до поштовхів будівлях. Багато з них просто розсипалися від поштовхів.