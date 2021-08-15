У провінції Кастамону жертвами стихії стали 48 громадян, у Синоп – 8, а у Бартин – 1. Про це повідомили в Управлінні з надзвичайних ситуацій країни.

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Окрім цього, у Кастамону вважаються зниклими безвісти 62 людини, у Синопі – 14.

У цих трьох районах є як мінімум 454 серйозно пошкоджених і зруйнованих будівлі.

У постраждалих від повені провінціях тривають рятувальні та гуманітарні операції.

Зверніть увагу! Наприкінці липня у Туреччині спалахнули потужні пожежі. 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі епіцентри загоряння.

Коротко про негоду в Туреччині

Сильні дощі 10 серпня затопили чорноморське узбережжя країни. Від повені постраждали житлові будинки, підприємства, мости та дороги. 8-поверховий будинок обвалився та впав.

В епіцентрі руйнівної стихії опинилися 4 провінції: Синоп, Бартин, Карабюк і Кастамону.

Частина дороги, яка з'єднує провінцію Кастамону з містом Карабюк, завалилася. Це сталось, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці.

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