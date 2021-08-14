Постраждалі території вже оголосили зоною стихійного лиха. Рятувальники не припиняють боротьбу зі стихією. У завалах будівель та затоплених підвалах вони шукають постраждалих.

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На деяких територіях рівень води піднявся на 3 – 4 метри. Стихія зруйнувала будівлі та мости. Окрім того, негода знищила десятки автомобілів.

Станом на 14 серпня у провінції Кастамону загинули 34 людини, у Синопі – 6.

Рятувальники шукають зниклих

У провінції Бартин тривають пошуки 85-річної жінки, яка зникла безвісти.

Також у місті Бозкурт триває пошукова операція 12-річних сестер-близнючок, а також їхніх дідуся і бабусі. Усі вони були всередині 8-поверхового будинку, який обвалився під натиском негоди.

Мама дівчаток розповіла, що вийшла з будинку, щоб, відповідно до вказівок від служб надзвичайних ситуацій, перегнати авто на якомога вищу місцевість. Повернутися додому вона вже не змогла. Рівень води піднявся надто високо.

Тоді жінка знайшла прихисток у сусідньому будинку. Певний час вона спілкувалася зі своїми рідними телефоном. Будинок обвалився фактично на її очах.

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