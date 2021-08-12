В епіцентрі лиха опинилася провінція Бартин. Наразі на постраждалих територіях працюють рятувальники. Офіційно відомо про одну зниклу безвісти – це 85-річна жінка.

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Окрім того, триває евакуація людей із постраждалих регіонів. Стихія пошкодила місцеві будівлі та автомобілі.

Повені у Туреччині: головне

  • Масштабні повені у Туреччині розпочалися 10 серпня. Найсильніше постраждали провінції Синоп і Бартин. Також від повеней потерпіли провінції Карабюк і Кастамону.
  • Місцеві ЗМІ повідомили про сотні постраждалих.
  • Внаслідок повені у провінції Кастамону звалився 8-поверховий будинок.
  • Окрім того, завалилася частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
  • Губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер заявив, що "ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у річищах річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах".