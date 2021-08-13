У Керчі почали евакуацію

Дітей помістили у мистецькій школі. Окупанти планують переселити їх в готель.

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Загалом проросійська влада міста розгорнула 26 пунктів тимчасового розміщення. У них можуть поміститися 8 410 людей.

Зауважимо, сильний дощ затопив вулиці Борзенка та Єременка – їх перекрили. Крім того, багато води помітили на перехресті Самойленка. Також підтопило 40 приватних домоволодінь.

Дивіться відео з кадрами затопленої Керчі:

Окуповану Керч сильно затопило: відео

Що відомо про негоду