Вулиці Керчі затопило
Унаслідок негоди велику кількість води спостерігають на перехресті Самойленка та вулиці Борзенко, вулиці Єременка – ці райони перекриті.
Читайте також В окупованому Криму затопило трасу, яка веде до Кримського мосту
Зазначається також, що у зв'язку з негодою маршрути деяких автобусів довелося змінити. Водночас зовсім не працює електричний транспорт.
Людей готують до евакуації
Російські окупанти кажуть місцевим мешканцям готуватися до евакуації. Зокрема:
- вжити всіх заходів щодо мінімізації наслідків можливих підтоплень житлових і господарських приміщень;
- підготувати документи і предмети першої необхідності, медикаменти, речі та запас продуктів харчування.
Негода в окупованому Криму: що відомо
- В окупованому Криму 12 серпня випало 78 міліметрів опадів. Це відповідає майже двом місячним нормам.
- Біля східного узбережжя у найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів.
- На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження через очікувані рясні опади на сході півострова.
До теми Окупований Крим чекають аномальні зливи: можуть бути нові "потопи"