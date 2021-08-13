Вулиці Керчі затопило

Унаслідок негоди велику кількість води спостерігають на перехресті Самойленка та вулиці Борзенко, вулиці Єременка – ці райони перекриті.

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Зазначається також, що у зв'язку з негодою маршрути деяких автобусів довелося змінити. Водночас зовсім не працює електричний транспорт.

Людей готують до евакуації

Російські окупанти кажуть місцевим мешканцям готуватися до евакуації. Зокрема:

вжити всіх заходів щодо мінімізації наслідків можливих підтоплень житлових і господарських приміщень;

підготувати документи і предмети першої необхідності, медикаменти, речі та запас продуктів харчування.

Зверніть увагу! Керч, Феодосія, а також Ленінський і Кіровський райони "найбільш схильні до небезпечних факторів".

Негода в окупованому Криму: що відомо

В окупованому Криму 12 серпня випало 78 міліметрів опадів. Це відповідає майже двом місячним нормам.

Біля східного узбережжя у найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів.

На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження через очікувані рясні опади на сході півострова.

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