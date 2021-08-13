В Керчи начали эвакуацию
Детей поместили в художественной школе. Оккупанты планируют переселить их в отель.
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Всего пророссийские власти города развернули 26 пунктов временного размещения. В них могут поместиться 8 410 человек.
Заметим, сильный дождь затопил улицы Борзенко и Еременко – их перекрыли. Кроме того, много воды заметили на перекрестке Самойленко. Также подтопило 40 частных домовладений.
Смотрите видео с кадрами затопленной Керчи:
Оккупированную Керчь сильно затопило: видео
Что известно о непогоде
- 12 августа в Керчи выпало 78 миллиметров осадков, что соответствует почти двум месячным нормам.
- Вследствие сильных дождей электротранспорт перестал работать, а маршрутки изменили схему движения.
- Оккупационный глава Крыма заявила, что от непогоды пострадали более 4 тысяч жителей, 2 погибли, а место пребывания еще одного человека неизвестно.