Пострадавшие территории уже объявили зоной стихийного бедствия. Спасатели не прекращают борьбу со стихией. В завалах зданий и затопленных подвалах они ищут пострадавших.

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На некоторых территориях уровень воды поднялся на 3 – 4 метра. Стихия разрушила здания и мосты. Кроме того, непогода уничтожила десятки автомобилей.

По состоянию на 14 августа в провинции Кастамону погибли 34 человека, в Синопе – 6.

Спасатели ищут пропавших

В провинции Бартин продолжаются поиски 85-летней женщины, пропавшей без вести.

Также в городе Бозкурт продолжается поисковая операция 12-летних сестер-близняшек, а также их дедушки и бабушки. Все они были внутри 8-этажного дома, который обвалился под натиском непогоды.

Мама девочек рассказала, что вышла из дома, чтобы, согласно указаниям от служб чрезвычайных ситуаций, перегнать авто на как можно более высокую местность. Вернуться домой она уже не смогла. Уровень воды поднялся слишком высоко.

Тогда женщина нашла приют в соседнем доме. Некоторое время она общалась со своими родными по телефону. Дом обвалился фактически на ее глазах.

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