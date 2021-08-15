В провинции Кастамону жертвами стихии стали 48 граждан, в Синоп – 8, а в Бартин – 1. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

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Кроме этого, в Кастамоне числятся пропавшими без вести 62 человека, в Синопе – 14.

В этих трех районах есть как минимум 454 серьезно поврежденных и разрушенных здания.

В пострадавших от наводнения провинциях продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

Обратите внимание! В конце июля в Турции вспыхнули мощные пожары. 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания.

Коротко о непогоде в Турции

Сильные дожди 10 августа затопили черноморское побережье страны. От наводнения пострадали жилые дома, предприятия, мосты и дороги. 8-этажный дом обвалился и упал.

В эпицентре разрушительной стихии оказались 4 провинции: Синоп, Бартин, Карабюк и Кастамону.

Часть дороги, соединяющей провинцию Кастамону с городом Карабюк, рухнула. Это произошло, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке.

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