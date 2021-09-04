По информации Китайского центра землетрясений, толчки зафиксировали 4 сентября, в 9:54 по пекинскому времени.

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Землетрясение в Китае

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров и находился в таких координатах: 37,87 градуса северной широты и 77,96 градуса восточной долготы. Еще до начала землетрясения в префектурах Кашгар и Хотан, что в провинции Синьцзян, произошли несколько незначительных толчков.

Согласно сообщениям местных властей, жертв и материального ущерба в результате землетрясения удалось избежать.

Однако на место господства стихии направили 37 автомобилей и 141 спасателя.

Предыдущие землетрясения в мире: что известно

Утром 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Стихия привела к смерти около 2 тысяч человек, еще 10 тысяч – пострадали. Кроме того, 30 тысяч семей остались без крова.

11 августа стихия задела Филиппины – там зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 – 7,1 балла.

У побережья Аляски 29 июля в США также сильно потрясло. Подземные толчки в 8,2 балла стали сильнейшими в Северной Америке с 1964 года.

Землетрясение зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: карта