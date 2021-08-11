По данным сейсмологического центра, толчки достигали 6,9 – 7,1 баллв, что является сильным землетрясением по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 60 километров, сообщает EMSC.
Кстати После пожаров в Греции произошло сильное землетрясение
Угроза цунами на Филиппинах
По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение создает угрозу цунами. К тому же остается риск повторных подземных толчков. Точная величина, єпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов. Поэтому сейсмологи будут проверять данные и уточнять свои расчеты.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии заявил, что ожидается повреждение инфраструктуры вследствие толчков.
Национальная метеорологическая служба США заявила, что в результате землетрясения на западном побережье США нет риска возникновения цунами. В то же время управление по чрезвычайным ситуациям на Гавайях заявило, что на островах также нет угрозы цунами.
Очевидцы делятся в соцсетях видео землетрясения. На кадрах видно, как от толчков шатаются мебель и части зданий.
Пока нет информации о пострадавших или погибших в результате толчков.
Землетрясения: последние случаи в мире
- У побережья Аляски 29 июля в США произошло мощное землетрясение, магнитудой 8,2. эти подземные толчки стали самыми сильными в Северной Америке с 1964 года.
- На территории Таджикистана 10 июля зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре составила 5–6 баллов. В результате стихии погибли 5 человек.
- В Грузии 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,2. Его эпицентр зафиксировали в 176 километрах от столицы Тбилиси.
- В Хорватии 8 июня произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,8, на обнародованных в сети кадрах видно, что подземные толчки были довольно мощными.