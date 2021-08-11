По данным сейсмологического центра, толчки достигали 6,9 – 7,1 баллв, что является сильным землетрясением по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 60 километров, сообщает EMSC.

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Угроза цунами на Филиппинах

По данным Сейсмологического агентства Филиппин, землетрясение создает угрозу цунами. К тому же остается риск повторных подземных толчков. Точная величина, єпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов. Поэтому сейсмологи будут проверять данные и уточнять свои расчеты.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии заявил, что ожидается повреждение инфраструктуры вследствие толчков.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что в результате землетрясения на западном побережье США нет риска возникновения цунами. В то же время управление по чрезвычайным ситуациям на Гавайях заявило, что на островах также нет угрозы цунами.

Очевидцы делятся в соцсетях видео землетрясения. На кадрах видно, как от толчков шатаются мебель и части зданий.

Пока нет информации о пострадавших или погибших в результате толчков.

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