По информации сейсмологического агентства Мексики, к юго-востоку от города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.
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Мощное землетрясение в Мексике
Глубина подземных толчков достигала 12,6 километра, что усилило эффект тряски. Землетрясение ощущали даже в Мехико, расположенном на расстоянии более 370 километров.
На фото и видео, опубликованных в сети, заметны потрескавшиеся и поврежденные здания, поваленные фонарные столбы и улицы, усыпанные битым стеклом.
Примерно 1,6 миллиона пользователей остались без света в Мехико и нескольких других штатах.
В Мексике произошло землетрясение / Фото Firstpost
Есть жертва стихии
В Мехико линии электропередач и здания раскачивались в течение нескольких секунд. Поэтому местные жители выбегали на улицу в поисках безопасного места.
Губернатор штата рассказал, что жертв избежать не удалось. Один человек погиб в результате падения на него столба.
Люди в панике выбегали на улицу / Фото ABS-CBN News
В Мексике зафиксировали мощное землетрясение: смотрите видео
В доме трясет во время землетрясения: смотрите видео
Последствия землетрясения в Акапулько: смотрите видео
Вблизи Акапулько произошло землетрясение: смотрите карту
Предыдущее мощное землетрясение в Мексике
- В июне 2020 года на Тихоокеанском побережье Мексики зафиксировали землетрясение в 7,4 балла.
- В результате господства стихии тогда погибли по меньшей мере 6 человек, десятки – пострадали. Кроме того, повреждения получили примерно 500 домов.