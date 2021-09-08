По информации сейсмологического агентства Мексики, к юго-востоку от города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7 баллов.

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Мощное землетрясение в Мексике

Глубина подземных толчков достигала 12,6 километра, что усилило эффект тряски. Землетрясение ощущали даже в Мехико, расположенном на расстоянии более 370 километров.

На фото и видео, опубликованных в сети, заметны потрескавшиеся и поврежденные здания, поваленные фонарные столбы и улицы, усыпанные битым стеклом.

Примерно 1,6 миллиона пользователей остались без света в Мехико и нескольких других штатах.



В Мексике произошло землетрясение / Фото Firstpost

Есть жертва стихии

В Мехико линии электропередач и здания раскачивались в течение нескольких секунд. Поэтому местные жители выбегали на улицу в поисках безопасного места.

Губернатор штата рассказал, что жертв избежать не удалось. Один человек погиб в результате падения на него столба.



Люди в панике выбегали на улицу / Фото ABS-CBN News

В Мексике зафиксировали мощное землетрясение: смотрите видео

В доме трясет во время землетрясения: смотрите видео

Последствия землетрясения в Акапулько: смотрите видео

Вблизи Акапулько произошло землетрясение: смотрите карту

Предыдущее мощное землетрясение в Мексике