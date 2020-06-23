В Мексике зафиксировали мощное землетрясение: детали, видео
В южных и центральных регионах Мексики 23 июня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Данные о жертвах или пострадавших в результате стихии пока что не поступали.
Мексику 23 июня сильно трясло, сообщает Local10.com.
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Произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое был сосредоточено вдоль побережья Тихого океана штата Оахака,
– говорится в сообщении.
Землетрясение охватило южную и центральную часть Мексики. В некоторых регионах выключили электричество. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате стихии.
В Мексике зафиксировали землетрясение: смотрите видео
Мощное землетрясение в Мексике: смотрите карту