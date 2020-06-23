У Мексиці зафіксували потужний землетрус: деталі, відео
У південних та центральних регіонах Мексики 23 червня стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Наразі невідомо про жертв чи постраждалих у результаті стихії.
Мексику 23 червня потужно трясло, повідомляє Local10.com.
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Стався землетрус магнітудою 7,4, який був зосереджений уздовж узбережжя Тихого океану штату Оаксака,
– йдеться у повідомленні.
Землетрус охопив південну та центральну частину Мексики. У деяких регіонах вимкнули електрику. Наразі невідомо, чи у результаті стихії хтось постраждав.
У Мексиці зафіксували землетрус: дивіться відео
Потужний землетрус у Мексиці: дивіться карту