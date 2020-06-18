Потужний землетрус стався на північному сході Нової Зеландії 18 червня 2020 року. Він пройшов із силою в 7,4 бала. Тепер там загрожує цунамі.

Епіцентр заліг на глибині в 33 кілометри на південь від островів Кермадек. Про це повідомили у Daily Mail.

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Небезпечні хвилі можуть виникнути в межах 300 кілометрів від епіцентру землетрусу. Його вже відчули понад 9 тисяч людей.

Прибережні райони можуть відчувати потужні та незвичні течії, а також непередбачувані хвилі, заявили в Національному агентстві з надзвичайних ситуацій. Натомість самій Новій Зеландії цунамі не загрожує.