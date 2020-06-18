Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Новой Зеландии 18 июня 2020 года. Оно прошло с силой в 7,4 балла. Теперь там грозит цунами.

Эпицентр залег на глубине в 33 километры к югу от островов Кермадек. Об этом сообщили в Daily Mail.

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Опасные волны могут возникнуть в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения. Его уже почувствовали более 9 тысяч человек.

Прибрежные районы могут чувствовать мощные и необычные течения, а также непредсказуемые волны, заявили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Зато самой Новой Зеландии цунами не грозит.

Справка. Это уже второе землетрясение за неделю. Предыдущее произошло 16 июня 2020 года в заливе Бэй-оф-Пленти. Оно прошлось с силой в 5,1 балла. Глубина залегания толчков была 28 километров.

Острова Кермадек – смотрите на карте: