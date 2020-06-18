Новую Зеландию трясет: в стране произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Новой Зеландии 18 июня 2020 года. Оно прошло с силой в 7,4 балла. Теперь там грозит цунами.
Эпицентр залег на глубине в 33 километры к югу от островов Кермадек. Об этом сообщили в Daily Mail.
Важно В Киеве взорвалась и загорелась электровышка: видео взрыва
Опасные волны могут возникнуть в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения. Его уже почувствовали более 9 тысяч человек.
Прибрежные районы могут чувствовать мощные и необычные течения, а также непредсказуемые волны, заявили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Зато самой Новой Зеландии цунами не грозит.
Острова Кермадек – смотрите на карте: