По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, землетрясение на Закарпатье произошло 8 сентября, в 16:32.
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На Закарпатье произошло землетрясение
Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали землетрясение вблизи села Брестов Мукачевского района. Магнитуду подземного толчка оценили в 2,5 балла.
К счастью, негативных последствий удалось избежать. Никаких обращений от местных жителей к сотрудникам ГСЧС не поступало.
Предыдущие землетрясения в Украине
- Раньше в Закарпатской области трясло 3 января 2021 года. Магнитуда подземных толчков тогда составляла 1,58 балла. Разрушений из-за землетрясения не было.
- Уже через неделю, 10 января, подземные толчки произошли на Львовщине. Негативных последствий тоже удалось избежать.
- Еще одно землетрясение произошло в Карпатах 4 июня. Его магнитуда составляла 2 балла. Очаг толчков зафиксировали в селе Манява, что на Прикарпатье.