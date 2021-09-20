За даними фахівців, зафіксований 19 вересня землетрус мав магнітуду 3,3. Водночас останній землетрус у 2020 році зареєстрували з магнітудою 2,9.
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На Донеччині стався землетрус
В епіцентрі землетрусу опинився Добропільський район на Донеччині. Точне місце розташоване за 12 кілометрів на південний захід від райцентру. Однак загрози для населення внаслідок виникнення сейсмічних хвиль не було.
Епіцентр землетрусу – за 12 кілометрів від Добропілля / Скриншот із сайту ГЦСК
Згідно з мапою Центру, найближче до епіцентру розташоване село Шилівка. Відчути сейсмічні поштовхи могли також жителі Мирного, Василівки, Юр'ївки, Кам'янки та сусідніх населених пунктів.
Найближче до епіцентру розташоване село Шилівка / Скриншот із сайту ГЦСК
У ГЦСК повідомили, що його могли відчути окремі люди в приміщеннях. Найбільш чутливими до струсів земної кори є люди, що перебувають в стані спокою та мешкають на верхніх поверхах.
Техногенний землетрус на Донбасі
Ще у 2019 році журналіст Денис Казанський наголошував, що тимчасово окуповані території Донецької області страждають не лише від бойовиків, але й від землетрусів. Причиною останніх могли слугувати штучні затоплення шахт з боку проросійських окупантів.
Зокрема на підземні поштовхи з 2018 року скаржилися мешканці селища Об'єднане неподалік від Макіївки. Окупанти заявили, що вибухові роботи в шахтах не мають відношення до струсів землі.
Однак, за словами Казанського, найімовірніше, це були таки техногенні землетруси. Про наслідки затоплення шахт у вигляді землетрусів періодично писали в мережі ще до початку російсько-української війни.
Про те, що техногенні землетруси можливі, свідчить 8-бальний землетрус у Індії, який трапився під час спорудження водосховища Койна. Тоді загинуло 177 людей.
Землетрус в Україні: останні новини
- На початку вересня 2021 року затрясло Закарпаття. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зафіксували землетрус із магнітудою 2,5 у Мукачівському районі.
- Востаннє Карпати відчули невеликі поштовхи на початку червня. Тоді у селі Манява Богородчанського району зафіксували осередок з магнітудою близько 2.
- Через кілька днів після цього випадку мешканці Закарпаття знову відчули легкі підземні поштовхи. Вимірювальні прилади сейсмічної станції вказали на епіцентр в селі Пасічна Надвірнянського району.