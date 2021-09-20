За даними фахівців, зафіксований 19 вересня землетрус мав магнітуду 3,3. Водночас останній землетрус у 2020 році зареєстрували з магнітудою 2,9.

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На Донеччині стався землетрус

В епіцентрі землетрусу опинився Добропільський район на Донеччині. Точне місце розташоване за 12 кілометрів на південний захід від райцентру. Однак загрози для населення внаслідок виникнення сейсмічних хвиль не було.

Добропілля
Епіцентр землетрусу – за 12 кілометрів від Добропілля / Скриншот із сайту ГЦСК

Згідно з мапою Центру, найближче до епіцентру розташоване село Шилівка. Відчути сейсмічні поштовхи могли також жителі Мирного, Василівки, Юр'ївки, Кам'янки та сусідніх населених пунктів.

Землетрус Донеччина
Найближче до епіцентру розташоване село Шилівка / Скриншот із сайту ГЦСК

У ГЦСК повідомили, що його могли відчути окремі люди в приміщеннях. Найбільш чутливими до струсів земної кори є люди, що перебувають в стані спокою та мешкають на верхніх поверхах.

Техногенний землетрус на Донбасі

Ще у 2019 році журналіст Денис Казанський наголошував, що тимчасово окуповані території Донецької області страждають не лише від бойовиків, але й від землетрусів. Причиною останніх могли слугувати штучні затоплення шахт з боку проросійських окупантів.

Зокрема на підземні поштовхи з 2018 року скаржилися мешканці селища Об'єднане неподалік від Макіївки. Окупанти заявили, що вибухові роботи в шахтах не мають відношення до струсів землі.

Однак, за словами Казанського, найімовірніше, це були таки техногенні землетруси. Про наслідки затоплення шахт у вигляді землетрусів періодично писали в мережі ще до початку російсько-української війни.

Про те, що техногенні землетруси можливі, свідчить 8-бальний землетрус у Індії, який трапився під час спорудження водосховища Койна. Тоді загинуло 177 людей.

Землетрус в Україні: останні новини

  • На початку вересня 2021 року затрясло Закарпаття. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зафіксували землетрус із магнітудою 2,5 у Мукачівському районі.
  • Востаннє Карпати відчули невеликі поштовхи на початку червня. Тоді у селі Манява Богородчанського району зафіксували осередок з магнітудою близько 2.
  • Через кілька днів після цього випадку мешканці Закарпаття знову відчули легкі підземні поштовхи. Вимірювальні прилади сейсмічної станції вказали на епіцентр в селі Пасічна Надвірнянського району.