Фахівці зафіксували, що епіцентр землетрусу був неподалік Чорткова. Таку інформацію оприлюдинили у Німецькому науково-дослідному центрі геологічних наук.

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Землетрус не завдав шкоди

Відомо, що землетрус стався з самого ранку, приблизно о 6:20. За попередньою інформацією – на глибині близько 60 кілометрів. Магнітуда 4,3 не несе значної шкоди. Люди, які перебувають близько до епіцентру землетрусів такої потужності, зазвичай лише відчувають легку вібрацію.

Де був епіцентр землетрусу: дивіться на карті



Найактивнішим землетрус був на півдні Тернопільщини. Про них попереджав, зокрема, пошуковик Google. Підземні поштовхи відчули також мешканці Хмельницької та Вінницької областей.

Зверніть увагу! Слабке тремтіння також могли відчувати у Городенці, Бучачі, Борщеві, Коломиї й навіть Тернополі та Кам'янець-Подільському.

Що кажуть місцеві мешканці

Мешканці Тернопільщини та інших областей поділилися пережитим досвідом у соцмережах. Частина взагалі не відчула підземних поштовхів. Натомість є й такі, кого землетрус розбудив з самого ранку.

"О 6:20. Думав що глюк, але походу ні";

"Ніби ліжко підстрибнуло, село Решнівка Збаразький район";

"Баранівка, Бережанський. Задрибижали дуже дзвінко шибки на вікнах, прокинулася від шуму, потрясло трошки";

"Пташки у клітці літали як скажені. Собачка навіть не гавкнула – напевно, не відчула, бо спала на ліжку під одіялом";

напевно, не відчула, бо спала на ліжку під одіялом"; "6.20, листя на вазонках рухалось як від вітру";

"Було трохи, буквально на 2 – 3 секунди";

"Козова, 6:20. Один сильний струс, перед ним ніби потяг зійшов з колії".

"Тернопіль. Не було відчуття розхитування, як при землетрусі, а швидше – вертикального двигтіння"

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