Землетрус в Індонезії

Підземні поштовхи зафіксували у четвер, 14 жовтня. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

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Епіцентр розташовувався за 143 кілометри на захід від столиці індонезійської провінції Північна Малука Тернате й у 149 кілометрах на схід від Манадо.

Водночас зазначаєть, що Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.

Землетрус в Індонезії / Дані EMSC

Зверніть увагу! Індонезія розташована у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище. Востаннє підземні поштовхи там зафіксували у січні поточного року. Природній катаклізм тоді забрав життя понад 50 людей.

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