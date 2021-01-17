Кількість жертв внаслідок землетрусу в індонезійській провінції Західний Сулавесі зросла. Природній катаклізм забрав життя 56 людей. Рятувальні роботи тривають.

Що відомо про постраждалих

Травми отримали 826 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

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У постраждалому регіоні відновили електропостачання та функціонування головної дороги. Однак, там досі продовжуються афтершоки – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом.

Що відомо про землетрус в Індонезії