Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 56
Кількість жертв внаслідок землетрусу в індонезійській провінції Західний Сулавесі зросла. Природній катаклізм забрав життя 56 людей. Рятувальні роботи тривають.
Що відомо про постраждалих
Травми отримали 826 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.
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У постраждалому регіоні відновили електропостачання та функціонування головної дороги. Однак, там досі продовжуються афтершоки – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом.
Що відомо про землетрус в Індонезії
- Стався землетрус на острові Сулавесі за 6 кілометрів від міста Мажен в ніч на 15 січня.
- Магнітуда становила 6,2 бала.
- Стихія зруйнувала понад 300 будинків і 2 готелі, а також місцеву лікарню та урядову будівлю.
- Землетрус призвів до 3 зсувів, припинення електропостачання та пошкодження мостів.
- Близько 15 тисяч людей довелося залишити свої оселі.
- Експерти побоюються загрози цунамі.
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