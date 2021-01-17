Число жертв в результате землетрясения в индонезийской провинции Западный Сулавеси возросло. Природный катаклизм унес жизни 56 человек. Спасательные работы продолжаются.

Что известно о пострадавших

Травмы получили 826 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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В пострадавшем регионе восстановили электроснабжение и функционирование главной дороги. Однако, там до сих пор продолжаются афтершоки – подземные толчки, которые следуют за землетрясением.

Что известно о землетрясении в Индонезии