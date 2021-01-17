Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 56
Число жертв в результате землетрясения в индонезийской провинции Западный Сулавеси возросло. Природный катаклизм унес жизни 56 человек. Спасательные работы продолжаются.
Что известно о пострадавших
Травмы получили 826 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
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В пострадавшем регионе восстановили электроснабжение и функционирование главной дороги. Однако, там до сих пор продолжаются афтершоки – подземные толчки, которые следуют за землетрясением.
Что известно о землетрясении в Индонезии
- Землетрясение произошло на острове Сулавеси в 6 километрах от города Мажен в ночь на 15 января.
- Магнитуда составляла 6,2 балла.
- Стихия разрушила более 300 домов и 2 гостиницы, а также местную больницу и правительственное здание.
- Землетрясение привело к 3 оползням, прекращению электроснабжения и повреждению мостов.
- Около 15 тысяч человек пришлось покинуть свои дома.
- Эксперты опасаются угрозы цунами.
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