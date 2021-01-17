В Індонезії вулкан викинув попіл на 5 кілометрів в небо: чи евакуюють мешканців – вражаюче відео
В Індонезії трапилось виверження вулкана Семеру. Він викинув гарячі хмари, попіл та дим на 5,6 кілометрів в небо над Явою, який є найбільш густонаселеним островом країни.
Що відомо про місцевих жителів
Наказів про термінову евакуацію місцевого населення не було. Жертв немає, повідомляє BBC.
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Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих попередило людей, які мешкають у селах на схилах гори, бути пильними. Річ у тім, що можливі рясні опади, які можуть спричинити повені лави.
Попіл вулкана / Фото EPA
Наслідки виверження вулкана Семеру: дивіться відео
Виверження вулкану Семеру: коротко
- На початку грудня 2020 року теж відбувалось виверження вулкану Семеру.
- Тоді він викинув гарячий попіл на 3 тисячі метрів. Це викликало паніку серед жителів села.
- З травня статус попередження щодо Семеру визначили на 3 рівні небезпеки.
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