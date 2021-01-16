Група туристів вирушила в похід на одну з гір у Непалі. Вранці мандрівників розбудив природний будильник – з гори сходила величезна снігова лавина.

Неймовірне сходження лавини в Непалі зняли на відео

Туристи підіймалися на гору в Непалі, де стали свідками унікального природного явища, яке змогли зафіксувати на відео та оприлюднити в інстаграмі.

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В один із днів люди заночували неподалік озера Капуче. А вранці їх розбудив неймовірний природний будильник – у завжди тихому місці було чутно гучний шум.

А тоді мандрівники побачили снігову лавину, яка поступово спускалася з гір в їхньому напрямку. Один з туристів зміг зафіксувати на камеру приголомшливе природне явище.

Крім того, на відео потрапив момент евакуації людей.

Як на це відреагували користувачі мережі

Відео набрало популярності в інстаграмі, його подивилися десятки тисяч разів. Користувачі соцмережі були дуже вражені, тому залишили безліч емоційних коментарів.

Сходження лавини з гори у Непалі: дивіться відео