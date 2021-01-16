Группа туристов отправилась в поход на одну из гор в Непале. Утром путешественников разбудил природный будильник – с горы сходила огромная снежная лавина.

Невероятный сход лавины в Непале сняли на видео

Туристы поднимались на гору в Непале, где стали свидетелями уникального природного явления, которое смогли зафиксировать на видео и обнародовать в инстаграме.

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В один из дней люди заночевали недалеко от озера Капуче. А утром их разбудил невероятный природный будильник – в всегда тихом месте был слышен громкий шум.

Потом путешественники увидели снежную лавину, которая постепенно спускалась с гор в их направлении. Один из туристов смог запечатлеть на камеру потрясающее природное явление.

Кроме того, на видео попал момент эвакуации людей.

Как на это отреагировали пользователи сети

Видео набрало популярность в инстаграме его посмотрели десятки тысяч раз. Пользователи соцсети были очень поражены, потому оставили множество эмоциональных комментариев.

Сход лавины с горы в Непале: смотрите видео