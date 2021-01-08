На курорте в России сошла лавина: под снегом остались дома и люди
На горнолыжном курорте в российском Норильске вечером 8 января сошла лавина. Снегом завалило близлежащие дома.
Что известно об инциденте
Лавина накрыла часть комплекса "Гора Отдельная" у Норильска, что в Красноярском крае, сообщает ТАСС.
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Под снегом оказались 5 курортных домов. На место событий отправили 200 спасателей и 18 единиц техники.
Руководство комплекса отметило, что лавина накрыла 300 квадратных метров территории.
Есть пострадавшие
Спасатели сообщали, что в домах могли находиться не менее 5 человек, среди них – двое детей.
Однако впоследствии сообщили, что семью из 4 человек нашли живыми. Неизвестно, они находились в доме. Еще двое выбрались из-под завалов снега самостоятельно. Однако поиски продолжаются.
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