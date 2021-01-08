На гірськолижному курорті у російському Норильську ввечері 8 січня зійшла лавина. Снігом завалило прилеглі будинки.

Що відомо про інцидент

Лавина накрила частину відпочинкового комплексу "Гора Окрема" біля Норильська, що у Красноярському краї, повідомляє ТАСС.

До речі Лавина в Альпах накрила ексглаву банку Raiffeisen з дружиною: вони загинули

Під снігом опинились 5 курортних будинків. На місце подій відправили 200 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Керівництво комплексу зазначило, що лавина накрила 300 квадратних метрів території.

Чи є постраждалі

Рятувальники повідомляли, що у будинках могли перебувати щонайменше 5 людей, серед них – двоє дітей.

Проте згодом повідомили, що сім'ю з 4 людей знайшли живими. Невідомо, чи вони перебували у будинку. Ще двоє вибрались з-під завалів снігу самостійно. Однак пошуки тривають.