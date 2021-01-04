В районі гірськолижного курорту Шнальсталь в Альпах відбулось сходження лавини, внаслідок якої загинули люди. Серед загиблих – ексглава банку Raiffeisen в Італії 65-річний Міхаель Грюнер та його дружина.

Рятувальники розпочали пошуки одразу після сходження, однак пару знайшли вже мертвою. Про це повідомляє ORF.

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Чоловіка та дружину знайшли на висоті приблизно 2200 метрів. Додамо, що Грюнера вважали досвідченим гірськолижником. В останні роки він навіть підіймався на вершини Гімалаїв.

Як повідомляє euronews, трагедія сталася в Південному Тіролі, звідки й був родом Грюнер. Він часто катався там на лижах.

Цього разу він відправився на схил навіть попри те, що в регіоні була оголошена підвищена лавинна небезпека. Для пошуку надзвичайники використали вертольоти.

Додамо, Грюнер очолював італійський підрозділ банку протягом 23 років. Вийшов на пенсію в червні 2020 року.

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