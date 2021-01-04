Лавина в Альпах накрила ексглаву банку Raiffeisen з дружиною: вони загинули
В районі гірськолижного курорту Шнальсталь в Альпах відбулось сходження лавини, внаслідок якої загинули люди. Серед загиблих – ексглава банку Raiffeisen в Італії 65-річний Міхаель Грюнер та його дружина.
Рятувальники розпочали пошуки одразу після сходження, однак пару знайшли вже мертвою. Про це повідомляє ORF.
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Чоловіка та дружину знайшли на висоті приблизно 2200 метрів. Додамо, що Грюнера вважали досвідченим гірськолижником. В останні роки він навіть підіймався на вершини Гімалаїв.
Як повідомляє euronews, трагедія сталася в Південному Тіролі, звідки й був родом Грюнер. Він часто катався там на лижах.
Цього разу він відправився на схил навіть попри те, що в регіоні була оголошена підвищена лавинна небезпека. Для пошуку надзвичайники використали вертольоти.
Додамо, Грюнер очолював італійський підрозділ банку протягом 23 років. Вийшов на пенсію в червні 2020 року.
Сходження лавини в Альпах: що відомо
- В Альпах дуже часто сходять лавини. У листопаді 2019 року лавина в австрійських Альпах накрила людей, внаслідок чого 2 досвідчених лижних інструкторів знайшли мертвими.
- У березні 2020 року одночасно зійшли 2 лавини. Тоді загинуло 6 людей. Серед них – туристи та 1 поліцейський.
- У січні 2019 року лавина вбила 7 туристів.
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