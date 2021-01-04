Лавина в Альпах накрыла экс-главу банка Raiffeisen с женой: они погибли
В районе горнолыжного курорта Шнальсталь в Альпах произошел сход лавины, в результате которого погибли люди. Среди погибших – экс-глава банка Raiffeisen в Италии 65-летний Михаэль Грюнер и его жена.
Спасатели начали поиски сразу после восхождения, однако пару нашли уже мертвой. Об этом сообщает ORF.
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Мужа и жену нашли на высоте примерно 2200 метров. Добавим, что Грюнера считали опытным горнолыжником. В последние годы он даже взбирался на вершины Гималаев.
Как сообщает euronews, трагедия произошла в Южном Тироле, откуда и был родом Грюнер. Он часто катался там на лыжах.
На этот раз он отправился на склон даже несмотря на то, что в регионе была объявлена повышенная лавинная опасность. Для поиска чрезвычайники использовали вертолеты.
Добавим, Грюнер возглавлял итальянское подразделение банка в течение 23 лет. Вышел на пенсию в июне 2020 года.
Сход лавины в Альпах: что известно
- В Альпах очень часто сходят лавины. В ноябре 2019 года лавина в австрийских Альпах накрыла людей, в результате чего 2 опытных лыжных инструкторов нашли мертвыми.
- В марте 2020 года одновременно сошли 2 лавины. Тогда погибло 6 человек. Среди них туристы и 1 полицейский.
- В январе 2019 года лавина убила 7 туристов.
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