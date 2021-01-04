В районе горнолыжного курорта Шнальсталь в Альпах произошел сход лавины, в результате которого погибли люди. Среди погибших – экс-глава банка Raiffeisen в Италии 65-летний Михаэль Грюнер и его жена.

Спасатели начали поиски сразу после восхождения, однако пару нашли уже мертвой. Об этом сообщает ORF.

Интересно Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика

Мужа и жену нашли на высоте примерно 2200 метров. Добавим, что Грюнера считали опытным горнолыжником. В последние годы он даже взбирался на вершины Гималаев.

Как сообщает euronews, трагедия произошла в Южном Тироле, откуда и был родом Грюнер. Он часто катался там на лыжах.

На этот раз он отправился на склон даже несмотря на то, что в регионе была объявлена повышенная лавинная опасность. Для поиска чрезвычайники использовали вертолеты.

Добавим, Грюнер возглавлял итальянское подразделение банка в течение 23 лет. Вышел на пенсию в июне 2020 года.

Сход лавины в Альпах: что известно