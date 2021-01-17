В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Он выбросил горячие облака, пепел и дым на 5,6 километров в небо над Явой, который является самым густонаселенным островом страны.

Что известно о местных жителях Приказов о срочной эвакуации местного населения не было. Жертв нет, сообщает BBC. Интересно Туристов в Непале утром разбудила огромная снежная лавина: увлекательное видео Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий предупредило людей, проживающих в деревнях на склонах горы, быть бдительными. Дело в том, что возможны обильные осадки, которые могут вызвать наводнения лавы.

Пепел вулкана / Фото EPA Последствия извержения вулкана Семеру: смотрите видео Извержение вулкана Семеру: кратко В начале декабря 2020 года тоже происходило извержение вулкана Семеру.

Тогда он выбросил горячий пепел на 3 тысячи метров. Это вызвало панику среди жителей села.

С мая статус предупреждения по Семеру определили на 3 уровне опасности.