В Индонезии вулкан выбросил пепел на 5 километров в небо: эвакуируют ли жителей – видео
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Он выбросил горячие облака, пепел и дым на 5,6 километров в небо над Явой, который является самым густонаселенным островом страны.
Что известно о местных жителях
Приказов о срочной эвакуации местного населения не было. Жертв нет, сообщает BBC.
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Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий предупредило людей, проживающих в деревнях на склонах горы, быть бдительными. Дело в том, что возможны обильные осадки, которые могут вызвать наводнения лавы.
Пепел вулкана / Фото EPA
Последствия извержения вулкана Семеру: смотрите видео
Извержение вулкана Семеру: кратко
- В начале декабря 2020 года тоже происходило извержение вулкана Семеру.
- Тогда он выбросил горячий пепел на 3 тысячи метров. Это вызвало панику среди жителей села.
- С мая статус предупреждения по Семеру определили на 3 уровне опасности.
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