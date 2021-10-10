Землетрус стався у ніч проти 10 жовтня близько 2:20 за київським часом на південному сході країни.

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Епіцентр землетрусу

Епіцентром землетрусу стала місцевість за 200 кілометрів від міста Куско, населення якого становить понад 300 тисяч осіб. Підземні поштовхи відбувалися на глибині 13,5 кілометра.

Інформації про можливих постраждалих чи руйнуваннях поки не повідомляють. Крім того, землетруси потужністю 4,6 та 4,4 також сколихнули країну в центральному та південному регіонах країни.



Землетруси в Перу / Скриншот карти Геологічного центру США

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