Землетрясение произошло в ночь на 10 октября около 2:20 по киевскому времени на юго-востоке страны.

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Эпицентр землетрясения

Эпицентром землетрясения стала местность в 200 километрах от города Куско, население которого составляет более 300 тысяч человек. Подземные толчки происходили на глубине 13,5 километра.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не сообщается. Кроме того, землетрясения магнитудой 4,6 и 4,4 также потрясли страну в центральном и южном регионах страны.

Землетрясения в Перу / Скриншот карты Геологического центра США

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