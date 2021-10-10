Землетрясение произошло в ночь на 10 октября около 2:20 по киевскому времени на юго-востоке страны.
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Эпицентр землетрясения
Эпицентром землетрясения стала местность в 200 километрах от города Куско, население которого составляет более 300 тысяч человек. Подземные толчки происходили на глубине 13,5 километра.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не сообщается. Кроме того, землетрясения магнитудой 4,6 и 4,4 также потрясли страну в центральном и южном регионах страны.
Землетрясения в Перу / Скриншот карты Геологического центра США
Последние землетрясения в мире
- 7 октября на острове Ла-Пальма на Канарах после 2 недель извержения вулкана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 35 километров.
- В Токио мощное землетрясение магнитудой 6,1 в тот же день заблокировало работу метро. В результате землетрясения пострадали 32 человека.