Землетрус магнітудою 5,7 зафіксували на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр – у гірській місцевості у провінції Белуджистан.

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Надзвичайний стан оголосили у постраждалих регіонах. Міністр внутрішніх справ провінції Мір Зія улла Лангау заявив, що рятувальні роботи тривають.

Ми отримуємо інформацію про те, що 20 людей загинули внаслідок землетрусу. Рятувальні роботи тривають,
– наголосив політик.

Що відомо про жертв

  • Більшість жертв загинули, коли внаслідок поштовхів обвалилися дахи та стіни будівель.
  • Внаслідок землетрусу пішли з життя щонайменше 6 дітей.

Землетрус на Криті

  • Землетрус на грецькому острові Крит стався 27 вересня.
  • Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що магнітуда найпотужнішого поштовху сягнула 6 балів.
  • Епіцентр зафіксували поблизу міста Іракліон. Там проживає близько 140 тисяч людей.
  • Вже 28 вересня на Криті стався новий землетрус – його магнітуда становила 5,3 бала.
  • Жертвою стала щонайменше одна людина.