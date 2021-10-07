Землетрус магнітудою 5,7 зафіксували на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр – у гірській місцевості у провінції Белуджистан.
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Надзвичайний стан оголосили у постраждалих регіонах. Міністр внутрішніх справ провінції Мір Зія улла Лангау заявив, що рятувальні роботи тривають.
Ми отримуємо інформацію про те, що 20 людей загинули внаслідок землетрусу. Рятувальні роботи тривають,
– наголосив політик.
Що відомо про жертв
- Більшість жертв загинули, коли внаслідок поштовхів обвалилися дахи та стіни будівель.
- Внаслідок землетрусу пішли з життя щонайменше 6 дітей.
Землетрус на Криті
- Землетрус на грецькому острові Крит стався 27 вересня.
- Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що магнітуда найпотужнішого поштовху сягнула 6 балів.
- Епіцентр зафіксували поблизу міста Іракліон. Там проживає близько 140 тисяч людей.
- Вже 28 вересня на Криті стався новий землетрус – його магнітуда становила 5,3 бала.
- Жертвою стала щонайменше одна людина.